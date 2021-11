Kliederkerk in Dieren

DIEREN – Zondagmiddag 7 november is er weer een Kliederkerk in de Ontmoetingskerk in Dieren. Families, opa’s en oma’s, ouders en (klein)kinderen zijn welkom van 15.00 tot 17.00 uur voor een programma rondom het thema ‘Wat eten we vandaag?’. In Nederland is er vaak genoeg te eten voor iedereen. Maar wat nou als je onderweg bent in de woestijn en je hebt honger? Wie zorgt er dan voor jou? Aan de hand van verschillende Bijbelverhalen zijn er diverse activiteiten te doen. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina kliederkerkdieren. Het doel van Kliederkerk is om in gezamenlijkheid Gods liefde te ervaren, zonder te overtuigen.