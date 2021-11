Kleinschalige landbouw op Empese en Tondense Marke behouden

EMPE – Burgercoöperatie Land van Ons koopt 29 hectare landbouwgrond aan in Empe. Doordat Stichting Lenteland op dezelfde plek 18 hectare en de boerderij verwerft, wordt 47 hectare landbouwgrond behouden voor kleinschalige landbouw. De beide organisaties gaan er samenwerken om de grond en de biodiversiteit te verbeteren en regeneratieve landbouw toe te passen. Omwonenden kunnen er in de toekomst heerlijke lokale producten kopen.

Een aantal actieve bewoners maakt zich zorgen over de toekomst van de Empese/Tondense Marke, een kleinschalig landelijk gebied in het hart van de Stedendriehoek. Bedrijfsopvolging is voor veel boeren een probleem. Intensieve landbouw of zonneweiden op de vrijkomende percelen zouden volgens de bewoners ernstig afbreuk doen aan de hoge landschappelijke kwaliteit van de omgeving. Het gebied ligt vanwege de kwetsbaar­heid bij gemeente en provincie onder het vergrootglas.

Land van Ons en Lenteland willen op hun percelen het landschappelijk schoon van de Marke behouden. Op de akkers zullen waarschijnlijk stroken met bloeiende gewassen als boekweit en huttentut worden verbouwd. Ook zijn er plannen voor het aanleggen van een moestuin en een voedselbos bij de boerderij, waarvan de opbrengst aan bewoners in de omgeving verkocht gaat worden.

Land van Ons heeft ambitieuze plannen in het gebied. “Wij willen een bijdrage leveren aan het behoud van het karakteristieke landschap van de Marke en kunnen in de toekomst misschien nog meer grond aankopen. We zoeken niet alleen samenwerking met de boeren in het gebied, maar ook met gemeente en provincie ”, aldus Land van Ons voorzitter Franke Remerie. Lenteland-oprichter Wouter Veer zegt: “Ik ben blij dat we onze eerste Nederlandse boerderij in dit prachtige gebied kunnen gaan ontwikkelen. Wij kijken uit naar de samenwerking met Land van Ons, lokale overheden en de bewoners uit de buurt. We nodigen hen uit om zich aan te sluiten en straks mede-eigenaar van deze plek te worden.”

De aankoop geschiedt onder voorbehoud van instemming van de deelnemers van Land van Ons en het bestuur van Lenteland.