Kinderkleding- en speelgoedbank in Doesburg

DOESBURG – SP Doesburg is samen met speeltuin Kindervreugd een kinderkleding- en speelgoedbank gestart. Nicole Hammink van de Doesburgse SP hoopt dat vraag en aanbod op het gebied van kinderkleding en speelgoed elkaar vinden via dit nieuwe initiatief. “Kinderen groeien razendsnel uit hun kleren, waardoor het soms niet meer bij te benen is. Des te lastiger is het als je het financieel niet breed hebt. Met enige regelmaat word ik benaderd door mensen die hun kinderkleding en speelgoed graag goed terecht zien komen. Tijd dus voor een structurele oplossing om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en tevens verspilling tegen te gaan”, aldus Nicole Hammink.

Nicole vraagt iedereen die kinderkleding of speelgoed heeft dat nog een ronde mee kan zich bij haar te melden. Dat kan via raad.hammink@doesburg.nl. Ouders die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, zijn vanaf vrijdag 26 november elke vrijdag welkom bij de kinderkleding- en speelgoedbank in Speeltuin Kindervreugd van 15.00 tot 17.00 uur. Er is ook een goed gevulde boekenkast aanwezig, waar gratis kinderboeken te halen zijn.