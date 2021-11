Kieskleurig actief bij 2Switch Doesburg

DOESBURG – Vanaf zaterdag 6 november is Kieskleurig, het naaiatelier voor anderstaligen, actief bij 2Switch op de Beinum in Doesburg. De organisaties hebben na een succesvolle pilot begin dit jaar besloten om de samenwerking voort te zetten.

Iedere eerste zaterdag van de maand wordt er tussen 13.00 en 16.00 uur genaaid onder leiding van een vrijwilligster die de kneepjes van het vak goed beheerst. Het naaiatelier werkt alleen met stoffen en materialen die anders de verbrandingsovens ingaan. Nu worden er nieuwe artikelen van gemaakt, zoals sierkussens, kleurrijke vlaggetjes, geurzakjes, zadeldekjes, mondkapjes, schorten en slabbetjes.

De anderstaligen die bij het naaiatelier actief zijn willen graag de Nederlandse taal en cultuur leren, maar ook graag leren naaien en handwerken. Bij 2Switch zijn ook steeds meer anderstaligen aanwezig om stage te lopen of werkervaring op te doen. Veel van hen willen hier een nieuw bestaan opbouwen en contact maken met Nederlanders, zodat ze zo spoedig mogelijk kunnen integreren in de Nederlandse samenleving. Naaiatelier Kieskleurig en 2Switch bieden hen deze kans.

info@mooiduurzaamdoesburg.nl

doesburg@2switch.nl