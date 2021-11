Kerstmarkt Doesburg gaat toch niet door

DOESBURG – De organisatie van de Kerstmarkt in Doesburg heeft toch besloten het evenement dit jaar niet door te laten gaan. De nieuwe coronamaatregelen zijn niet uitvoerbaar.

Er zijn nieuwe maatregelen die gelden voor alle zogenoemde doorstroomlocaties buiten. Hierdoor zou de kerstmarkt uitsluitend toegankelijk zijn met een QR-code, vaccinatiebewijs of testbewijs. Om dat te kunnen controleren, zou het hele terrein omsloten moeten zijn. Dat is in de binnenstad van Doesburg niet uitvoerbaar. Het zou onder andere betekenen dat de bewoners van de binnenstad gecontroleerd moeten worden, ook als ze alleen een boodschapje gaan doen. Bovendien zijn dan veel extra (vrijwillige) medewerkers nodig om de controle te handhaven. Tot slot is het op een drukbezocht evenement als de kerstmarkt niet mogelijk de anderhalve meter afstand te handhaven.

Dit alles is praktisch en financieel gewoon niet haalbaar. Daar komt nog eens bij dat de besmettingen oplopen en aanvullende maatregelen worden genomen. “We willen en kunnen op dit moment de verantwoordelijkheid niet dragen voor dit evenement. En we willen natuurlijk ook niet dat er op onze prachtige kerstmarkt mensen besmet zouden raken”, aldus de organisatie. Daarom is, in overleg met de gemeente Doesburg, besloten dat de markt dit jaar toch niet doorgaat.

De organisatie richt zich nu op de kerstmarkt van 2022, die dan wordt gehouden op zaterdag 10 december. Kraamhouders die al hebben betaald voor een plekje op de markt van dit jaar, krijgen hun geld zo snel mogelijk terug.