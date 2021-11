Kerstmarkt Doesburg gaat door

DOESBURG – De kerstmarkt in Doesburg gaat dit jaar door op zaterdag 11 december. Van 10.00 tot 17.00 uur is er van alles te doen in de binnenstad. Niet alleen staan er kramen met uiteenlopende artikelen, ook is er een programma met muziek en is er allerlei lekkers verkrijgbaar. Zo zijn er optredens van diverse koren, de Doesburgse Midwinterhoornblazers, een wandelende kerstgroep, een zingende Kerstboom en IJskoningin en natuurlijk ontbreekt de kerstman niet. Ook wordt de Santarun weer gehouden voor hardlopers en wandelaars. De markt wordt gehouden in de Ooipoortstraat, Meipoortstraat, Kerkstraat en markt. Iedereen die deze dag kerst-gerelateerde spulletjes wil verkopen, kan zich vanaf nu inschrijven via website www.kerstmarktindoesburg.nl.

