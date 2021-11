Kerstbomenverkoop Team PA

RHEDEN – Na twee alternatieve edities van Alpe d’HuZes hoopt Team PA uit Rheden komend jaar weer in Frankrijk mee te kunnen doen aan dit evenement. Het team bestaat uit hardlopers, wandelaars en fietsers uit Rheden en omstreken en doet nu voor de elfde keer mee om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker.

Buiten het leveren van een sportieve prestatie, wordt op andere manieren geld bijeengebracht. Onder andere door de kerstbomenverkoop. Teamleden halen Nordmann-kerstbomen van het land voor de verkoop. Deze verkoop is op zondag 28 november tussen 12.00 en 17.00 uur en op zaterdag 4 december van 9.00 tot 17.00 uur, aan de Arnhemseweg 39 in Rheden. Het is tegen een kleine meerprijs mogelijk de boom aan huis te laten bezorgen in een straal van 5 kilometer van Rheden. De volledige opbrengst komt ten goede aan KWF Kankerbestrijding.