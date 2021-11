Kerstactiviteiten in het Dorpshuis

RHEDEN – In aanloop naar de kerstdagen worden in het Dorpshuis in Rheden diverse kerstactiviteiten gehouden. Op dinsdag 23 november kunnen er kerstkaarten worden gemaakt vanaf 13.30 uur. Opgeven kan tot en met 18 november. Vrijdag 17 december is er een ‘Ameezing’ kerstlunch om 13.00 uur. Opgeven kan tot en met 14 december, de kosten bedragen 2,50 euro. Dinsdag 21 december wordt er een kerstbingo gehouden. In drie rondes zijn er leuke prijzen te winnen en er is iets lekkers bij de koffie. Inloop is vanaf 13.30 uur, er wordt om 14.00 gestart. Aanmelden kan tot en met 15 december, meedoen kost 5 euro. Inschrijven voor een activiteit kan bij het Incluzio Servicepunt in Dorpshuis Rheden, Meester B. van Leeuwenplein 3, Rheden, op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddagen vanaf 13.30 tot 16.00 uur. Graag bij inschrijving bereikbaarheid aangeven (telefoonnummer of

e-mailadres) en betalen indien van toepassing.