Kerst doe-boek

DOESBURG – De Doesburgse kunstenaar André Bikker heeft een bijzonder doe-boek uitgebracht. In ‘Het Kerstfeest van de Timmerman’, wordt een kerstverhaal verteld, gebrand met vuur. Het bevat 21 zoekprenten met een mooie harde kaft. “Dit is geen gewoon boek”, vertelt de kunstenaar. “Het is een tijdscapsule die vroeger en nu met elkaar verbindt als je er samen uit vertelt. Je ziet bijvoorbeeld niet de herberg uit de oude kerstverhalen, maar de ‘Berlijnse muur’ met de wachttorens die tegenwoordig Bethlehem in tweeën snijdt. Zo komt een oud verhaal heel dichtbij. Met de bezorgdheid en de stress die veel vaders van nu zullen herkennen.” Hij brandde het verhaal met vuur op gerecycled hout. “Dat is afkomstig van handelskisten uit China. De nerven en de bijzondere noesten mogen gewoon mee doen in het verhaal. Zo vormen noesten muzieknoten en het bijzondere fineer een engel.”

Op een speciale pagina is het mogelijk om in eigen woorden het verhaal te schrijven,Het boek is voor 14,95 euro te koop.

www.gravuur.nl