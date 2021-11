Kasteel Engelenburg decor van dichtbundel

BRUMMEN – Uitgeverij Hub Dohmen/Heimdall presenteert op zondag 14 november op Kasteel Engelenburg in Brummen de dichtbundel ‘De fonkeling van licht’ van Boris Kanen. De bekende Amsterdamse poëet deed inspiratie op tijdens verschillende verblijven in het hotel.

‘De Fonkeling van licht’ is de afsluiting van een trilogie waarin de mens centraal staat. Eerder verschenen ‘Klanken als de stilte valt’ (2018) en ‘Veren komen niet uit de hemel vallen’ (2019). Als deelnemer aan een medische masterclass verbleef Boris Kanen de afgelopen jaren herhaaldelijk op Kasteel Engelenburg in Brummen. Hier liet hij zich inspireren door het leven van alledag, waken, slapen en realiteit. Het boek is voorzien van een groot aantal foto’s van het kasteel, gemaakt door de fameuze Amsterdamse fotograaf Annet de Graaf.

Hotelmanager Béla Pálma van Kasteel Engelenburg is onder de indruk van de luxe uitvoering van het hardcoverboek. “We zijn zo blij met de uitgave dat we een speciale editie hebben laten drukken”, zegt hij. Deze exclusieve versie van de bundel is speciaal gemaakt voor Kasteel Engelenburg en komt niet in de handel. Een versie met een zachte kaft zal wel via de boekhandel in Nederland en België worden verspreid.

De presentatie van De fonkeling van licht begint 14 november om 15.00 uur, de zaal is een half uur eerder open. Op het programma van de vernissage staan onder meer voordrachten van Ruud van Neerven, Anna Djerek en Hans F. Marijnissen. Muzikant Prabath Nanayakkara, a.k.a. Serendib, speelt enkele funky popsongs.