Kaartverkoop The Armed Man gestart

BRUMMEN – Op zaterdag 15 januari om 20.15 uur en op zondag 16 januari 2022 om 14.15 uur presenteren het Projectkoor Brummen, het Harmonie Orkest Brummen en een aantal solisten in Sporthal Rhienderoord in Brummen het spectaculaire The Armed Man van Karl Jenkins. Het concert, dat oorspronkelijk in 2020 zou plaatsvinden ter gelegenheid van 75 jaar vrede en vrijheid, heeft nu als motto ‘hoop’ meegekregen. De kaartverkoop is inmiddels gestart. Tickets kosten 20 euro en zijn verkrijgbaar bij Primera in Brummen en bij Boekhandel Hendriks in Eerbeek. Wie eerder al kaarten heeft gekocht, kan deze ook voor het concert in januari gebruiken.