Jubileumviering De Heiknüüters

RHEDEN – Zaterdag 6 november kan er eindelijk meer aandacht worden besteed aan het 44-jarig jubileum van de Rhedense carnavalsvereniging De Heiknüüters. Op zaterdag 9 oktober was er al een spetterend jubileumfeest voor de leden en nu is het tijd om ook anderen in de gelegenheid te stellen dit feestje mee te vieren. Zaterdag 6 november tussen 18.00 en 21.00 uur is er een jubileumreceptie bij Ons Huis.

Op zondag 7 november wordt de traditionele herdenkingsbijeenkomst gehouden op begraafplaats Heiderust. Hier worden de dierbaren herdacht die dit jaar zijn ontvallen. Deze bijeenkomst begint om 11.00 uur.