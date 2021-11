Jubilarissen in het zonnetje bij Vogelvreugd

LOENEN – De leden van Vogelvreugd Loenen hebben een enerverend weekend achter de rug. De onderlinge wedstrijd werd in Loenen gehouden en er was een huldiging van twee trouwe leden: Paul Berends en Wil Schoonhoven.

De tentoonstelling had dit jaar een andere vorm. In besloten kring, zonder publiek en zonder leden van zusterverenigingen, kon er tot ieders tevredenheid een keuring worden gehouden. Op vrijdag kregen de keurmeesters de beste vogels van de Loenense kwekers te beoordelen. Ongeveer 140 vogels werden ingezonden onderverdeeld in kleur- en postuurkanaries.

Drie vogels van drie verschillende leden bleven over om te strijden voor de titel Algemeen Kampioen 2021. Adrie Groen was blij met deze titel met een fife fancy postuurkanarie.

Vrijdagavond, tijdens de opening van de show was er een geheel ander hoogtepunt gepland. Vogelvreugd telt dit jaar twee jubilarissen. Wil Schoonhoven uit Eerbeek is al 40 jaar een actief betrokken lid van de vereniging. Hij werd hiervoor in het zonnetje gezet. Loenenaar Paul Berends is 60 jaar lid van de vereniging en werd hiervoor ook gehuldigd. Het bestuur heeft A. Zomer, vice voorzitter van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, gevraagd om de speciale spelden te komen uitreiken. Hij had lovende woorden voor beide jubilarissen vanwege hun vele verdiensten. De dames kregen een boeket bloemen aangeboden.

Hierna werden de prijswinnaars van Vogelvreugd bekend gemaakt. Kampioen kanaries: lipochroom Bas Barink. Kampioen kanaries melanine: Adrie Groen. Kampioen kanaries mozaïek: Gerard Sangers. Kampioen postuur kanaries: Paul Berends. Kampioen kanaries stellen (2 vogels): Wil Schoonhoven. Kampioen kanaries stammen (4 vogels ): Wil Schoonhoven. Vijf beste vogels van één inzender: Adrie Groen.

De Loenense kwekers willen nog mee gaan doen aan de Open Kampioen van Apeldoorn en gaan vervolgens naar de Gelderse Kampioenschappen, georganiseerd in Huissen. Met ongeveer 1600 vogels een prachtige wedstrijd. Het slotakkoord wordt in Zwolle gegeven op de Nederlandse kampioenschappen.

Foto: De jubilarissen Wil Schoonhoven en Paul Berends met NBvV-bestuurder A. Zomer