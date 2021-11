Jubilarissen bij Vrouwenkoor Phoenix

BRUMMEN – Tijdens de ledenvergadering zijn zes leden van Vrouwenkoor Phoenix gehuldigd. Vijf vrouwen omdat ze al 12,5 jaar trouw lid zijn van het koor: Henny Verveld, Berna Wonink, Wieke de Jonge, Gré Stoel en Mien Huysdens. Antje Aldershof is zelfs al 25 jaar lid.

De vrouwen van Vrouwenkoor Phoenix genieten al wekenlang van het feit dat ze weer samen mogen zingen. Zij moeten nu iedere donderdagavond vol aan de bak tijdens de repetitie, onder de bezielende leiding van de zeer enthousiaste interim-dirigent Alide Touwen. Half december staat er namelijk een afwisselend kerstconcert op het programma met de welbekende Phoenix-mix van klassieke en modernere, sfeervolle kerstmuziek. Het kerstconcert is op uitnodiging van het Brummens Mannenkoor en jongerenkoor Vox doet ook mee.

Nieuwe leden zijn welkom bij Phoenix. Er wordt elke donderdag vanaf 20.00 uur gerepeteerd in Plein5 in Brummen.

www.vrouwenkoorphoenix.nl

Foto: De jubilerende Antje Aldershof, Gre Stoel en Mien Huijsdens (vlnr) ontvingen een mooie bos bloemen.