Jubilarissen bij Kracht & Vlugheid

EERBEEK – Sportvereniging Kracht & Vlugheid uit Eerbeek zet twee jubilarissen in het zonnetje. Coby Ziens vierde haar 25-jarig lidmaatschap en Marike Gerritsen (rechts op de foto) is zelfs al 50 jaar lid. De dames zijn tijdens de les verrast.

Coby Ziens is al lid van onze vereniging sinds 1 april 1995. Dit maakte dat zij op 1 april 2020 al 25 jaar lid was van de Eerbeekse vereniging. Op dit moment volgt zij op maandagavond de les Total Body Workout onder leiding van Linda. Dit doet zij nog altijd met veel plezier.

Marike Gerritsen is als klein meisje van 5 jaar op 1 maart 1970 gestart bij gymnastiek vereniging Kracht en Vlugheid. In maart 2020 was ze dus al 50 jaar lid. Jarenlang heeft zij geturnd. Toen ze wat ouder werd heeft Marike samen met haar moeder, zus en dochter nog aan toestelturnen gedaan in een damesgroep onder leiding van Bea. Hier is zij ooit flink geblesseerd geraakt, maar gelukkig is dat helemaal goed gekomen en sport Marike nog steeds met veel plezier bij Kracht & Vlugheid. Onder leiding van Monique Hobrink heeft Marike nog deelgenomen aan stepslessen en nu volgt ze al enige tijd lessen onder leiding van Collin.

Naast actief lid is Marike ook tot twee keer toe secretaris geweest. De eerste keer van 1996 tot 2007, de tweede keer van 2012 tot 2019. Dit zijn in totaal 6.265 dagen, oftewel *17,1 jaar. Omdat 50 jaar lidmaatschap iets heel bijzonders is, is Marike uitgeroepen tot erelid van sportvereniging Kracht & Vlugheid.