Jubilarissen bij Katholiek Vrouwen Gilde Eerbeek

EERBEEK – Tijdens een goedbezochte jaarvergadering van het Katholiek Vrouwen Gilde Eerbeek zijn acht jubilarissen in het zonnetje gezet. De dames Baakman, Heerenbrink en Kruitbosch zijn al meer dan 25 jaar lid van het Gilde en de dames Asta, van de Bersselaar, Dolman, van Kampen en Wagenvoord zelfs al 40 jaar. Ze zijn van harte gefeliciteerd en verrast met een presentje en een mooie bos bloemen.

Ook werd deze avond afscheid genomen van voorzitter Tonny de Gier. Zij is recent verhuisd tot ver buiten de regio en ziet geen mogelijkheid meer om voorzitter te blijven. Omdat ze het Gilde nog steeds een warm hart toedraagt, blijft ze gelukkig wel lid en kan zij het bestuur dan ook nog steeds met raad en daad terzijde staan. Haar voorbije bestuursperiode werd met een passend woord en bloemen afgesloten.

Met algemene stemmen werd Tonny Savelberg-Daamen voorgedragen en benoemd tot de nieuwe voorzitter. Ook zij is al jarenlang bestuurslid en zal samen met Genie Janssen en Adri di Giacomo vormen. De dames zouden wel graag een extra bestuurslid verwelkomen.

Overigens zijn ook nieuwe leden altijd welkom bij het Katholiek Vrouwen Gilde. Jong en oud is welkom op de maandelijkse bijeenkomsten, elke derde maandagavond van de maand van 19.30 tot 21.30 uur in het Cultuurhuis Pater Dekker in Eerbeek. Meer informatie is verkrijgbaar bij mevrouw Janssen via tel. 0313-654812.