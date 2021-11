Jorine Dirks stopt als raadslid

GEM. RHEDEN – Jorine Dirks heeft onlangs besloten om terug te treden als raadslid van de SP in de gemeente Rheden. “Sinds juni heb ik te maken met flinke stressklachten. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik te lange tijd te veel van mezelf heb geëist en ben zo in een burnout beland. Het is een ontzettend moeilijke en pijnlijke beslissing geweest om te stoppen als raadslid, maar in mijn ogen wel de enige juiste beslissing nu. Na me ruim 11, bijna 12 jaar in de gemeenteraad met volle overtuiging te hebben ingezet voor onze inwoners voelt het nu goed om voor mezelf en mijn gezin te kiezen en me in alle rust op mijn verdere herstel te kunnen richten. Daarna hoop ik me ook weer -buiten de raad- voor de inwoners en de partij te kunnen inzetten”, laat ze weten.

Jorine Dirks is raadslid en fractievoorzitter geweest vanaf maart 2010. Het is nog niet bekend wie de plek van Dirks gaat innemen in de raad. Het fractievoorzitterschap wordt per direct overgenomen door Lyan van Vliet.