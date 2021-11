Jolijn van der Pool Lijsttrekker VVD Doesburg

DOESBURG – Tijdens de algemene ledenvergadering van 5 november is Jolijn van der Pool unaniem gekozen als lijsttrekker van VVD Doesburg voor de verkiezingen van 16 maart 2022. Jolijn van der Pool, jurist, woont en werkt al jaren in Doesburg en heeft een groot hart voor de stad. Ze heeft ruime ervaring met het fractiewerk en werd onlangs geïnstalleerd als raadslid als vervanging van het afgetreden raadslid Martin Korporaal.

“Ik wil vooral verbinden binnen deze gemeente. We hebben een fantastisch team klaarstaan dat de handen uit de mouwen wil steken. Want wat is Doesburg een mooie stad en wat willen we het nog veel beter maken. Samen met ons bruisende VVD team kijk ik vol vertrouwen uit naar de verkiezingen van 2022”, aldus Jolijn van der Pool.

Naast de verkiezing van Jolijn van der Pool tot lijsttrekker is ook het verkiezingsprogramma ‘Nog steeds Samen voor ons Doesburg’ vastgesteld. Deze zal in de komende periode gepubliceerd worden op www.vvddoesburg.nl. Begin december zal de verdere kandidatenlijst van VVD Doesburg worden vastgesteld door de leden.