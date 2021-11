Inwoners Brummen vinden cultuur vooral belangrijk voor jongeren

GEM. BRUMMEN – Dat cultuur een belangrijke rol speelt in de gemeente Brummen, blijkt uit de resultaten van het onderzoek naar cultuur en cultuurbeleving dat onlangs werd gehouden onder het inwonerspanel Brummen Spreekt. Ongeveer 6 op de 10 inwoners houdt zich actief bezig met een vorm van cultuur en 90 procent van de ondervraagden bezoekt wel eens culturele activiteiten. Cultuur wordt belangrijk gevonden, met name cultuureducatie aan (basisschool)kinderen.

Hoewel veel ondervraagden aangeven actief te zijn op cultureel gebied, geeft bijna een kwart (24 procent) aan slecht op de hoogte te zijn van het cultuuraanbod in de gemeente. Dit is vooral onder jongeren het geval. Uit het onderzoek blijkt ook dat inwoners vinden dat het cultuuraanbod bijdraagt aan het plezier en de ontspanning die men ervaart. 60 Procent vindt dat iedereen mee kan doen als het gaat om cultuur. Voor 62 procent geldt dat cultuur een belangrijke rol speelt in hun dagelijks leven.

Een meerderheid van de ondervraagden vindt cultuur en cultuureducatie belangrijk. Zo vindt 86 procent dat scholieren tijdens hun schooltijd kennis moeten kunnen maken met verschillende vormen van cultuur. Meer dan twee derde van de respondenten geeft aan het belangrijk te vinden dat de gemeente cultuur financieel ondersteunt. Met name als het gaat om de bibliotheek en muziekverenigingen. De Culturele Stichting is bij 46 procent van de ondervraagden bekend, maar het zijn vooral de oudere inwoners die de stichting kennen.

Volgend jaar wil het gemeentebestuur een visie opstellen over cultuur. Het gemeentebestuur gebruikt de resultaten van dit onderzoek én de gesprekken die bij de cultuurcaravan zijn gevoerd, om deze visie op te stellen. En dat geldt ook voor de inbreng van diverse deskundigen die in de gemeente actief zijn op het gebied van cultuur. De eerste gedachten over de koers van de cultuurvisie wil wethouder Ingrid Timmer al bespreken met de gemeenteraad tijdens het raadsforum op donderdag 2 december. Bedoeling is dat de visie in de loop van 2022 klaar is en door de raad vastgesteld kan worden.

In totaal vulden 517 personen de vragenlijst in. Het onderzoeksrapport van bureau Moventem is, evenals een samenvatting, te lezen op www.brummenspreekt.nl.