Intocht Sinterklaas in Velp anders dan anders

VELP – Zaterdag 20 november komt Sinterklaas weer naar Velp. Vooraf zijn er in het centrum van Velp allerlei spellen en spelletjes te doen, waarbij leuke prijzen te winnen zijn. De intocht van de Sint in Velp luidt meteen de start in van de krasloterij van Veelzijdig Velp. In het kader van Koop Lokaal hebben de ondernemersvereniging en de winkeliers in centrum Velp voor ruim 600 euro aan prijzen en waardecheques in de loterij gedaan.

De aangescherpte coronamaatregelen maken het niet mogelijk om met grote groepen mensen voor langere tijd bij elkaar te komen. Een vergunning voor het evenement kan dan ook niet verkregen worden. Het bestuur van Stichting Sinterklaas in Velp heeft daarom besloten om de Velpse kinderen een alternatieve intocht aan te bieden in de vorm van een drive-thru.

Met dit plan kunnen de kinderen in de auto van hun (groot)ouders bij Sinterklaas langs gaan. De bedoeling is dat men aanstaande vrijdag of zaterdagmorgen een voucher haalt voor deelname aan de zoektocht naar de Sint. De vouchers zijn verkrijgbaar bij Jansen & De Feijter, Fotohuis Velp of The Read Shop. Op de voucher staat een tijdslot vermeld, evenals de plaats waar de zoektocht start. Als iedereen zich goed aan het tijdslot te houdt, verwacht de organisatie dat een soepele doorgang zal plaatsvinden.

Onderweg naar de Sint, van wie de verblijfplaats geheim is, moeten er vanuit de auto opdrachten worden uitgevoerd. Er zijn middels loting prijzen beschikbaar voor diegenen, die dat het beste hebben gedaan. Eenmaal aangekomen bij de Sint krijgen de kinderen een traktatie.

Alle informatie over deze alternatieve intocht staat beschreven op de website en de Facebookpagina van Sinterklaas in Velp.

Spellenmiddag

Voor, tijdens en na de zoektocht naar de Sint is er voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd een spellencircuit. Op twaalf verschillende plaatsen in de Emmastraat, Hoofdstraat, Rozendaalselaan, de Overtuin en Oranjestraat staan spelletjes klaar of moeten puzzels worden opgelost. Op de website en de Facebookpagina van Sinterklaas in Velp staat precies waar de spelletjes tussen 14.00 en 16.00 uur te vinden zijn en welke spellen er gespeeld kunnen worden.

Deelnamekaarten zijn te verkrijgen bij Jansen & De Feijter, The Read Shop, bij Fotohuis Velp en bij andere winkels. Uit de ingeleverde spelkaarten wordt een drietal prijswinnaars gekozen.

Nog meer kans op een prijs voor de kinderen zit in het snoepgoed dat tijdens de intocht wordt uitgedeeld. In ieder snoepgoedzakje zit een geluksnummer. Als het nummer hetzelfde is als één van de geëtaleerde cadeautjes, mogen de winnaars met hun geluksnummer het presentje op zaterdag 4 december in die winkel afhalen.

Op 20 november start ook de kraslotenactie van Veelzijdig Velp. Tot en met de dag voor Kerst krijgen klanten bij een minimale aankoop van 10 euro een kraslot. Hiermee zijn honderden prijzen te winnen.

www.sinterklaasinvelp.nl