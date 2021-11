Inloopspreekuur voor reizen met het OV

DIEREN – In de bibliotheek in Dieren is op maandag 22 november weer een inloopspreekuur voor mensen die vragen hebben over reizen met het openbaar vervoer. De OV-ambassadeurs, vrijwilligers van 55+, zijn tussen 14.00 en 15.30 uur aanwezig in de Oase.

www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur