In actie voor behoud hondenlosloopgebied op Rozendaalse veld

ROZENDAAL – Nadat de afsluiting van de Kluizenaarsweg in Rozendaal werd afgewend, stapelen de donkere wolken voor hondeneigenaren zich wederom op. De provincie Gelderland heeft plannen om het Rozendaalse veld de zonering recreatiezone B te geven. Dit zou beteken dat honden niet meer los mogen lopen op het Rozendaalse Veld. “Een doodsteek voor het hondenlosloopgebied”, vindt Theo Kooijmans. Samen met een aantal sympathisanten is hij een petitie gestart om dit te voorkomen. Zondag 21 november stonden zij bij het Rozendaalse Veld om ook daar handtekeningen te verzamelen

Al tientallen jaren is het Rozendaalse Veld een populaire plek voor hondenbezitters om hun viervoeter los te laten lopen. Op ongeveer 75 hectare van de totale 542 hectare van het Rozendaalse Veld is een hondenlosloopgebied. “Het is een plek waar niet alleen de honden kunnen socialiseren, maar ook voor de baasjes heeft het een belangrijke sociale functie”, vertelt Theo Kooijmans, die hier zelf ook regelmatig met zijn honden loopt. “Het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar vriendschappen ontstaan, waar vereenzaming wordt bestreden, waar jong en oud samen met hun hond hun dagelijkse wandeling houden.”

Ook voor de circa 20 hondenuitlaatservies die dagelijks het gebied bezoeken is het losloopgebied volgens Kooijmans van groot belang. “Zij dragen eveneens bij aan die sociale functie. Mensen die door verschillende oorzaken niet zelf hun hond kunnen uitlaten, worden zo in staat gesteld hun trouwe en soms enige kameraad te behouden.”

Niet alleen mensen uit Velp en Rozendaal komen dagelijks naar het losloopgebied, maar ook van ver daarbuiten. “Er zijn in de omgeving amper alternatieven waar honden los mogen lopen, enkel wat kleine veldjes. Veel mensen uit Arnhem en bijvoorbeeld de Liemers komen hier met hun hond lopen.”

Voor het gevreesde effect van de loslopende honden op de kwetsbare natuur is Kooijmans niet bang. “Mensen nemen hier hun verantwoordelijkheid. Als iemand zijn hond wel laat lopen op een stukje waar het niet is toegestaan, dan wordt hij daar door anderen op aangesproken. Ook zijn er veel hondenbezitters die ook zwerfafval opruimen tijdens hun looprondje.”

Kooijmans vreest voor een verplaatsing van het probleem als honden alleen nog maar aangelijnd welkom zijn op het Rozendaalse Veld. “Dan gaat iedereen in de bebouwde kom lopen en dan ontstaat daar overlast.”

De petitie die Kooijmans samen met een groep bezorgde hondeneigenaren en hondenuitlaatservices is gestart, werd binnen de kortste keren 2000 keer ondertekend. Zondag 21 november hingen zij ook op het Rozendaalse Veld ook een papieren petitie op. Kooijmans stuurde onlangs een brief naar de Gedeputeerde Staten en is van plan in te spreken als het punt op de provinciale agenda staat in januari. De petitie is te ondertekenen op www.petitie.nl.

Foto: Han Uenk

Foto: Theo Kooijmans, Wim Budel en Kiki Dalm met zoon Gies hangen een handtekeningenlijst op.