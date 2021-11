Ik vind: Wildraster Velp

Het wildraster in Velp wordt verplaatst, de landbouw wint het van de natuur. Natuurmonumenten plaatst op dit moment een nieuw wildraster. Het raster van 2.20 meter hoog loopt vanaf de tennisbanen in Velp globaal richting de Herikhuizerweg en gaat dan verder omhoog langs het mooie pad aan de westkant van het Herikhuizerveld tot aan de begraafplaats.

In het hele gebied bij Velp, tussen de Ossendaalselaan en dit hek, komt u geen hert of zwijn meer tegen, omdat het hoge raster (2.20 m) een onneembare vesting is. En dat midden in het natuurgebied. Volgens het informatiebord van Natuurmonumenten moet het hek voorkomen dat de landbouwgebieden tussen de Ossendaalselaan en de Zutphensestraat ‘wildschade’ oplopen.

Het moet toch niet gekker worden. Natuurmonumenten heeft zélf het hek dat langs de Ossendaalselaan stond verwijderd: er kwám geen wild op de akkers. Het wild bleef achter het hek, had ruimte genoeg in het gebied en gaf nooit veel overlast.

Omdat Natuurmonumenten het raster véél dieper in het eigen natuurgebied plaatst, levert het wild een aanzienlijk aantal hectare in. En dat voor de landbouw. Dat valt toch niet uit te leggen, Natuurmonumenten?

Dik Vlascor,

Velp