Ik vind: Posbank-toertjes voor dementerenden

Als geboren Rhedenaar ben ik kind van het Posbankgebied en verder. Eerst als zondagswandelaartje met mijn vader en moeder en later als rodelaar op de besneeuwde Hangmat. Wát een sensatie was dat altijd.

In de oorlog was ik vooral houtsprokkelaar en bosbessenplukkertje. Althans, als de grote mensen je niet wegstuurden van het vruchtbare plekje. Toen ik jonge papa was, ben ik weer geweest. Nu om geschikt bergzand te halen voor de zandbak van de kindertjes. Aanvankelijk moest ik de volgeladen wasteil weer leeggooien, maar ik zei naar waarheid dat ik tot de voormalige Geërfden van Rheden zou hebben behoord. Ik voldeed aan de toenmalige eis voor lidmaatschap: geboren zijn in Rheden en ook nog een stukje ‘land’ bezitten.

Na mijn ommekomst van de militaire dienst was ik vijftien jaar lang tripjes-organisator van een paar verzorgingstehuizen in de streek. Het Posbankgebied stond haast bij elke ‘verre’ trip op de terugweg op het routeschema. Totdat ook de Burgemeester Bloemersweg voor auto’s werd afgesloten. Gelukkig heb ik direct een ontheffing kunnen regelen bij de gemeente Rheden. De enige eis in de vergunning was dat ik niet harder dan stapvoets mocht rijden (paardensnelheid).

Soms echter werden we door een bosbaas tegengehouden: controle! Bij haast elke controle staken een paar hoogbejaarde Rhedense hoofden uit het open raampje van de bus. Dan riep er iemand: ‘Kiek man, alle grond die je daor zit, is allemaal van ‘ons’, de Rhedenaren! Gullie hebben in 1930 mien vaoder alle hout- en heiderechten afgepakt. Ajuu!’

Voor inwoners van de gemeente Rheden zou een beperkte tegemoetkoming van enig gebruik van de ‘Rhedense achtertuin’ welkom zijn.

Wolter van den Brink

Doesburg