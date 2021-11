Ik vind: Posbank referendum

Vorige week heeft de gemeenteraad van Rheden gekozen voor scenario D (gedeeltelijke afsluiting) waar het gaat om de toekomst van de Posbank.

Dat is een zeer wijs besluit, omdat het over twee jaar geëvalueerd kan worden zonder dat er onomkeerbare beslissingen worden genomen. Wethouder Haverkamp was teleurgesteld en gezien zijn verdere reactie ook nogal boos. Hij riep ondermeer dat de inwoners hiermee genegeerd worden.

Hoezo meneer Haverkamp? U kiest voor scenario C (gehele afsluiting) dat volgens u de voorkeur heeft van de inwoners. Hoe komt u hierbij? Niemand die ik ken heeft hierover zijn/haar mening mogen geven! Het waren slechts belangengroepen en een niet representatieve online enquête die als argumenten worden gebruikt. De pot verwijt de ketel….

Ik heb echter een veel beter idee. In 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Voeg heel simpel hier een referendum aan toe met de duidelijke vraag: bent u voor of tegen algehele afsluiting van de Posbank voor gemotoriseerd verkeer. Dat is democratie, meneer de wethouder! Tevens weten we dan ook écht wat de inwoners van onze gemeente wel of niet willen. Als u gelijk heeft en de inwoners in meerderheid kiezen voor afsluiting, dan mag u wat mij betreft scenario C alsnog uitvoeren, maar ik voorspel dat u de mening van uw inwoners niet aandurft, omdat u weet dat dan zal blijken dat scenario C definitief de prullenbak in kan.

Ik vrees dan ook dat het uitvoeren van scenario D, wat u is opgedragen door de gemeenteraad, niet aan u besteed is. Liever mopperen op een democratische raadsbeslissing dan er serieus werk van maken. Ik hoop dat we in 2022 een nieuwe wethouder krijgen die echt luistert naar de inwoners.

F.Starink

Velp