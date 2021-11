Ik vind: Ongehoord

Met een beroep op uw geheugen zult u zich kunnen herinneren dat de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) Eerbeek /Brummen zich al jaren inzet voor de bouw van appartementen in onze gemeente. Toen midden 2017 de Provincie Brummen een flink contingent nieuw te bouwen eenheden toewees, hebben wij gevraagd hiervan 15 procent, dat wil zeggen 84 eenheden, te bestemmen voor appartementen.

Twee jaar later, in september 2019, nam het college een kloek besluit: “er zal een beleid worden gevoerd waarbij iedere inwoner binnen twee jaar aan een passende woning kan worden geholpen.” Voor iedereen. Dus ook voor ouderen die snakken naar een appartement. Zo’n beleid geeft de burger moed. Of hoort zo’n besluit thuis in de wereld van de fantasie en is het niet meer dan een holle frase?

Door een toezegging van burgemeester Van Hedel in een van onze ledenvergaderingen om zich voor appartementenbouw te zullen inzetten kregen we moed. Na een herinnering aan deze toezegging kregen we in februari 2021 een mooi bericht; binnen twee jaar in Eerbeek 30 en in Brummen 50 appartementen erbij. Dat begon er op te lijken, we wilden er meer van weten. Tweemaal vroegen we om nadere informatie, maar onze brieven bleven onbeantwoord, het college hult zich in een oorverdovend stilzwijgen. Tachtig appartementen binnen drie jaar, dan moet nu toch wel de schop de grond in. Wij hebben nog geen activiteiten kunnen waarnemen.

Was het dan toch blufpoker? Dat kun je je toch niet voorstellen. Dan sturen we nu toch maar een derde verzoek om toelichting. Misschien, heel misschien, is er van de 9 fracties in de raad wel één die het te gortig vindt en het college tot de orde roept.

Theo Heijerman,

voorzitter PCOB Eerbeek/Brummen