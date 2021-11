Ik vind: Halloween kermis

Afgelopen vrijdag en zaterdag heb ik als oud-Dierenaar, nu woonachtig in Hengelo Gelderland, de kermis en de markt bezocht. Na twee jaar bij ons geen kermis te hebben gehad, net als in Dieren, was ik zeer benieuwd naar deze themakermis in Dieren.

Wat is deze kermis mooi opgezet, heel anders dan de kermis in de week van Koningsdag. Verbazingwekkende attracties en zoals de kermis ook genoemd werd, ook een enge attractie van 40 meter hoog genaamd ‘space jam’. Het was geweldig om op deze hoogte Dieren te bewonderen. Ondanks dat ik twijfels had over de dunne staaldraden waaraan de stoeltjes waren bevestigd. De eigenaar bevestigende lachend en vol humor dat ik me geen zorgen hoefde te maken ondanks de horrorweekend. En gelijk had hij.

Ik heb terug gekeken op een hele mooie kermis met een hoog entertainmentgehalte, waaronder de zombies die eenieder de stuipen op het lijf wilden jagen, wat enigszins zeer is gelukt.

En wat betreft de feesttent, deze heb ik overigens totaal niet gemist. Er waren heerlijke eetgelegenheden en zelfs de snoepkraam van Corbijn uit Spankeren zag ik voorbij komen. Verder nog een mooi gesprek gehad en mijn waardering uitgesproken aan Jan Hachmang en Dennis Jansen, en natuurlijk ook aan de Dierense Bezigheden, dat deze prachtige kermis na 2 jaar weer mocht herleven. En trots waren zij zeker. Chapeau.

Op naar volgend jaar.

Johan Ebben,

Hengelo (Gld.)