Ik vind: De Lage Linie

De Linies, ontworpen door Menno van Coehoorn, zijn belangrijke historische gebieden, die goed onderhouden moeten worden. Echter, de meidoornhagen die vorig jaar geplant zijn, worden overwoekerd met hop en bramen en zijn hiervoor verdwenen.

Het grote probleem is echter de moerasgebieden voor de Linies. Wanneer Doesburg zou worden aangevallen, lagen de verdedigers achter de Linies en keken over het moerasgebied uit. Zo konden zij aanvallers makkelijk tegenhouden.

De middelste Linie is dichtgegroeid met bomen en struiken, evenals het moerasgebied bij het zwembad. Daar is, in samenwerking met Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer, de gemeente Doesburg en de vogelwerkgroep, een plan ontwikkeld om het moerasgebied uit te breiden. Dit plan is uitgevoerd en zag er prachtig uit. Door slecht beheer van Staatsbosbeheer is dit nu een ondoordringbaar gebied geworden en is het moeras zo goed als verdwenen. Terwijl er zoveel geld in is gestopt. Wie er is verantwoordelijk voor dit wanbeleid?

Alfons Kelderman

Doesburg