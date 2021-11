Huldiging en afscheid bij Con Spirito

LOENEN – Zondag 14 november was een bijzondere dag voor het R.K. Koor Con Spirito uit Loenen en Eerbeek. Het koor vierde het feest van St. Caecilia. Daarnaast zijn drie jubilarissen gehuldigd. Dat waren Hans Wilms, die 25 jaar lid van het koor is.Diny Brom en Tonnie Hurenkamp zijn beiden 55 jaar lid.

Na een viering in de H. Antonius Abtkerk te Loenen, geleid door pastor Wim Vroom, werden de jubilarissen, temidden van de parochianen, in het zonnetje gezet door de voorzitter van het koor, Harry Hoekstra. De voorzitter toonde zich trots en dankbaar dat niemand van Con Spirito is afgehaakt, terwijl als gevolg van corona veel andere verenigingen en clubs zijn opgeheven. Namens het aartsbisdom Utrecht mocht Harry Hoekstra onderscheidingen uitreiken aan de drie jubilarissen.

Om te beginnen bij Diny Brom, 55 jaar geleden het eerste vrouwelijke lid van het koor. Diny heeft als sopraan al die jaren meerdere functies vervuld binnen het koor en is nu nog steeds musicus.

Tonny Hurenkamp was de volgende jubilaris. Ook hij heeft maar liefst 55 ‘dienstjaren’ erop zitten. Vóór de fusie van de koren is Tonny voorzitter van het Caeciliakoor uit Loenen geweest. Ook bij Con Spirito is hij bestuurslid en musicaris geweest. Al is het met pijn in het hart, toch heeft hij besloten afscheid te nemen van het koor. Het bestuur heeft hem benoemd tot erelid, wat onderstreept werd met een ingelijste oorkonde.

Tot slot Hans Wilms, ook al weer 25 jaar lid van het koor. Maar muziek zit al langer in zijn genen. Hij heeft jaren bij bandjes gespeeld. Hij kan dus niet alleen goed zingen, maar ook drummen en saxofoon spelen. Door die ervaring is hij goed in noten lezen.

Alle jubilarissen kregen een oorkonde en een gouden danwel zilveren speld van de Gregorius-vereniging en werden uiteraard in de bloemetjes gezet.

Specifiek voor Hans Wilms, geboren in Duitsland, had het koor nog een leuke verrassing. Hij werd door het hele koor uit volle borst toegezongen met het lied ‘Röslein auf der Heide’. Niet alleen Hans, maar alle parochianen vonden het mooi.

Het Caeciliafeest werd in informele sfeer voortgezet in het Pater Dekker cultuurhuis in Eerbeek. Daarbij was het geserveerde buffet één van de hoogtepunten. Het was een jaarlijks terugkerend feest, waar men dit jaar weer met voldoening op kan terugkijken.

Foto: De jubilarissen van Con Spirito: Tonny Hurenkamp, Diny Brom en Hans Wils