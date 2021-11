Huiswerkbegeleiding in Doesburg

DOESBURG – Kinderen uit de bovenbouw van de basisschool die moeite hebben met de Nederlandse taal of die het niet lukt hun huiswerk te maken, kunnen in Doesburg terecht voor gratis huiswerkbegeleiding. Studenten van de Pabo kunnen helpen bij het huiswerk, aanvullend op het onderwijs. Er is huiswerkbegeleiding op dinsdag en donderdag tussen 15.00 en 17.00 uur in het gebouw van het Leger des Heils aan de Zandbergstraat 15 in Doesburg. Er zijn geen kosten aan verbonden. Opgave kan via huiswerkbegeleidingdoesburg@hotmail.com.