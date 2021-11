Hoe Sint Maarten terugkeerde naar Doesburg

DOESBURG – De naamdag van St. Maarten is op 11 november. Traditioneel gaan kinderen dan zingend langs de deuren, met vrolijke lampionnetjes. Onderzoekers van HetHuisDoesburg stuitten bij hun naspeuringen naar de Doesburgse blikfabriek Verblifa op een krantenbericht uit 1951 waaruit blijkt dat werknemers van Verblifa, die waren overgeplaatst vanuit Krommenie, een verloren gegane Doesburgse traditie in ere herstelden.

Het bericht beschrijft hoe de Zaanse nieuwkomers zich sterk maakten voor de terugkeer van een traditie die door de Stichting Manifestaties Martinikerk Doesburg (SMMD) inmiddels in een eigentijds jasje is gestoken. Vandaag de dag komen de Doesburgse basisschoolkinderen eerst samen in de Martinikerk voor het Sint Maartenszingen. Dan wordt ook het verhaal verteld van Martinus, de stoere Romeinse soldaat die zijn mantel in tweeën sneed om een arme bedelaar bij de stadspoorten te helpen. Er is muziek en de kinderen zingen mee. Na een half uurtje gaan de deuren van de kerk open en starten de kinderen met hun wandeling langs de Doesburgse deuren. Voorzitter Yolanda Goppel van de SMMD: “Dit jaar gaat het gezamenlijke zingen helaas niet door, maar de kinderen kunnen gerust zijn. Deze prachtige traditie gaat in Doesburg geen tweede keer verloren.”

Bekijk voor meer informatie over Verblifa de novembereditie van doesburgvertelt.nl.

Kijk voor meer informatie over de Stichting Manifestaties Martinikerk Doesburg op smmd.nl.