HOB na de coronastop

BRUMMEN – Harmonieorkest Brummen geeft zaterdag 13 november een concert in de Pancratiuskerk in Brummen. Het programma is getiteld ‘HOB na de coronastop’. Het concert begint om 19.30 uur. Kaarten kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar bij leden van het HOB, bij Ko-Ka-Ka aan de Tuinstraat 3 in Brummen en aan de deur.