Het Rhedens De Tender opent schoolrestaurant Het Proeflokaal

DIEREN – Vrijdag 12 november opent praktijkschool Het Rhedens De Tender in Dieren schoolrestaurant Het Proeflokaal. Dit wordt een gezellige ontmoetingsplek, waar iedereen welkom is om te komen lunchen.

Binnen de vakopleiding horeca kunnen leerlingen van De Tender nu ook kiezen voor het vak bediening. Om ze alle vaardigheden die daarvoor nodig zijn zo goed mogelijk te leren, is er in school een sfeervol restaurant gemaakt. Dit restaurant wordt, uiteraard onder begeleiding van docenten, gerund door de leerlingen.

Bij Het Proeflokaal kan de bezoeker voor 7.50 euro genieten van een (h)eerlijke en vers bereide lunch, gemaakt met lokale producten van lokale ondernemers. Alle gerechten worden bereid in de professionele keuken van De Tender. Op vrijdagen is het mogelijk om het Proeflokaal af te huren voor vergaderingen en lunch. Op de website van Het Rhedens kan online gereserveerd worden. Het Proeflokaal is op vrijdagmiddag open van 12.30 tot 13.30 uur.

Tel. 0313-422765

proeflokaal@rhedens.nl