Het Peukenmeisje Bernadette won Libelle Ster

ELLECOM – Ze begon in 2018 met een jaar lang peuken rapen. Inmiddels is Bernadette Hakken uit Ellecom al ruim drie jaar hard aan het knokken tegen plastic vervuiling. Haar inzet voor het milieu leverde haar onlangs de tweede plaats op in de Libelle Ster Verkiezing, waarmee sterke vrouwen in het zonnetje worden gezet.

“Ik vond het heel bijzonder dat ik überhaupt genomineerd was voor deze verkiezing”, vertelt Bernadette Hakken, die sinds een paar jaar ook wel bekend is onder de naam ‘het Peukenmeisje’. “Dat ze mij hebben gevonden en gekozen uit al die sterke vrouwen die iets moois doen voor het milieu, dat is een hele grote eer.” Bernadette was een van de tien genomineerden. Ze werd geïnterviewd voor het damesblad en leden mochten hun stem uitbrengen. Dit leverde de Ellecomse een mooie tweede plaats op. “Ik ben er heel erg trots op, maar uiteindelijk gaat het niet om mij. Het gaat om het goede

doel.”

In 2018 begon Bernadette met haar eigen uitdaging: een jaar lang peuken rapen en daarmee voorkomen dat de plastic filters in het milieu terechtkomen. Inmiddels is ze 3,5 jaar verder en heeft Bernadette ruim een kwart miljoen peuken verzameld. Hoewel ze inmiddels wat minder actief aan het rapen is, is Bernadette nog steeds heel erg druk met de strijd tegen vervuiling. “Ik richt me nu op het grotere plaatje. Voor elke tien peuken die ik opraap, worden er achter me 1000 neergegooid. En hoewel iedere peuk die wordt opgeraapt een positieve impact op het milieu heeft, is de negatieve impact van alles wat wordt weggegooid zo veel groter.”

En dus richt Bernadette haar pijlen op Den Haag en Brussel. Samen met het Plastic Peuken Collectief zet ze zich in voor een verbod op plastic sigarettenfilters. Ze lobbyt in Den Haag om het onderwerp op de agenda te krijgen en hoopt dat Nederland binnen de Europese Unie wil gaan vechten voor een verbod. “Er is nog zoveel onwetendheid als het gaat over sigarettenfilters. Naast dat het plastic superslecht is voor het milieu, is roken mét filter nog ongezonder dan zonder. Er zitten bijvoorbeeld middelen in het filter die het bekende rokershoestje onderdrukken en middelen die de longblaasjes verwijden, zodat je het minder benauwd hebt. Doordat je met een filter – dat nauwelijks giftige stoffen tegenhoudt – harder aan je sigaret moet zuigen, komen de gifstoffen dieper in je longen, waardoor je sneller kanker krijgt”, legt Bernadette uit.

Ook werkt de Ellecomse, samen met GoClean de Liemers, aan een peukenmonitoring om te bekijken hoeveel peuken er nou in het milieu komen. “De tabaksfabrikanten moeten een prijs gaan betalen per peuk die wordt weggegooid. Die prijs is dan gebaseerd op de kosten om het op te ruimen.” De resultaten van deze monitoring worden doorgestuurd naar vertegenwoordigers in de Nederlandse en Europese politiek, wederom met het uiteindelijke doel: een verbod op sigarettenfilters.

Daarnaast blijft bewustwording een belangrijk onderdeel van het werk van Bernadette, die regelmatig als spreker optreedt om uit te leggen wat sigarettenpeuken doen met ons milieu. “We denken nog te makkelijk, ach, dat ene peukje, het vergaat wel in de natuur en je ziet er niets meer van. Maar zo werkt het niet. Het plastic blijft voor altijd in het milieu, het komt in ons drinkwater, in de natuur. En het blijft niet bij dat ene peukje, het zijn er miljarden en miljarden. We zadelen de toekomstige generaties op met een vervuiling die onomkeerbaar is.”

