Hertenpark Henk Marsmanplantsoen zoekt steun

LOENEN – Het Hertenparkje in het centrum van het dorp Loenen is al dertig jaar een fraaie stukje natuur. Een kleine roedel herten graast hier rustig in de driehoek. Het parkje is opgezet door Henk Marsman, die een mooie invulling wilde hebben voor deze plek. Aanvankelijk wilde men hier nog enkele huizen bouwen maar door een reeks protesten ging dit niet door. Marsman, die woonde tegenover deze plek, besloot een omrastering te plaatsen en een schuilhok te bouwen en hier een hertenpark te maken.

Marsman heeft vanaf 1990 het beheer altijd geheel alleen gedaan en zonder hulp, omdat hij dit graag zelf wilde doen en eigen baas wilde blijven. Ook financieel kon Henk dit zelf behappen. Omdat Marsman het niet langer op kon brengen, heeft Cees Petersen het beheer van de herten in het Henk Marsmanplantsoen aan de Leeuwenbergweg vanaf januari overgenomen. Een week nadat Marsman Petersen had gevraagd, is hij overleden.

Petersen heeft met plezier en enthousiasme ja tegen Henk gezegd toen hij vroeg de hertjes te willen gaan verzorgen. Ook hij geniet elke dag van de herten en het uitzicht. Petersen kreeg hierbij de hulp van zijn buurman Martin Paalman en samen hopen zij dit op een goede manier te kunnen voortzetten. Omdat er toch wel wat groot onderhoud aankomt en hiervoor een grote financiële bijdrage nodig is, hopen zij dat de Loenenaren hen hierbij willen helpen. Het onderkomen van de herten wordt slecht en zal binnen twee jaar moeten worden vervangen.

Hiervoor is een aanzienlijk bedrag nodig en daarom doen Petersen en Marsman een beroep op de Loenenaren om te helpen het hertenpark aantrekkelijk te houden, zowel qua onderhoud als aanzicht. Zij hopen dat velen enthousiast zijn en willen helpen met een bijdrage. Zij zijn ook te volgen op de facebookpagina ‘hertenweitje Henk Marsmanplantsoen’.

Foto: Martien Kobussen