Herinrichting centrumgebied NP De Hoge Veluwe afgerond

HOENDERLOO – De afgelopen jaren vonden er werkzaamheden plaats in het centrum van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. De hele indeling van het centraal in het Park gelegen Marchantplein is aangepakt en de rijwielherstelplaats is volledig gerenoveerd.

In juni 2019 is het Park Paviljoen geopend. Daarmee was echter de herinrichting van het centrumgebied van het Park nog niet voltooid; het totale plan voor herinrichting van het centrum bestond uit een groter geheel waarin ook het Marchantplein grondig werd aangepakt. Het project heeft vorm gekregen langs verschillende lijnen. De landschappelijke verankering van het gebied is bijvoorbeeld verbeterd, dankzij een betere aanhechting aan de omgeving. Ook is de logica en kwaliteit van de ontsluiting van het centrumgebied voor auto’s fietsers en wandelaars geoptimaliseerd. Het nieuwe Marchantplein heeft een natuurlijkere uitstraling gekregen en is ingericht als een ‘min of meer toevallige open plek in het bos’. De klinkervlakte heeft plaatsgemaakt voor een afwisselende ruimte van halfverharding en verhoogde, groene plekken met heide en bomen, met voldoende zitgelegenheid voor de bezoekers. De beplanting wordt eind dit jaar aangebracht.

Vanwege de werkzaamheden was het tijdelijk niet mogelijk om speciale fietsen, zoals bijvoorbeeld (elektrische) rolstoelfietsen of bakfietsen te huren. Inmiddels zijn de werkzaamheden voltooid, kunnen de speciale fietsen weer gehuurd worden en is de rijwielherstelplaats weer geopend.

Duurzaamheid

Duurzaamheid speelde een grote rol in het ontwerp voor de nieuwe fietsenherstelwerkplaats. Het gebouw is gasloos en er is geprobeerd om volgens de circulaire gedachte zoveel mogelijk van de vrijkomende materialen opnieuw te gebruiken. Zo zijn de dakplaten en planten van het oude sedumdak bijvoorbeeld hergebruikt in de uitbreiding. De houten constructieliggers die het dak dragen en de hekken van de fietsenstalling konden gerecycled worden en de stenen die vrijkwamen uit het plein zijn hergebruikt als verharding in de fietsenstalling. De nieuwe materialen zijn bovendien relatief eenvoudig in de toekomst te demonteren en eventueel opnieuw te gebruiken in andere projecten.