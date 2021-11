Henk Zilvold erelid Rhedens Fanfare Corps

RHEDEN – Henk Zilvold is tijdens de algemene ledenvergadering van het Rhedens Fanfare Corps gehuldigd voor zijn 50-jarig lidmaatschap én benoemd tot erelid van de muziekvereniging. Voorzitter Anne Bruger memoreerde in zijn toespraak de vele verdiensten van Henk. Naast het muziekmaken heeft hij veel gedaan voor de vereniging. Ondanks dat hij al decennia lang in Dieren woont, is Henk altijd present bij de vele activiteiten. Daarvoor kreeg hij een mooie draagspeld en een oorkonde, 50 jaar is niet niks.

Ook in de moeilijke periode heeft Henk altijd zijn verantwoordelijkheid genomen om samen met anderen de vereniging draaiende te houden. Mede daardoor werd hij, met instemming van de aanwezige leden, benoemd tot Erelid van het Rhedens Fanfare Corps. Ook deze speld kreeg hij opgespeld door de voorzitter. De daarbij passende ingelijste oorkonde werd onder applaus in ontvangst genomen.