Henk en Corry Veenendaal in het diamant

LOENEN – Henk en Corry Veenendaal in Loenen vinden het erg jammer dat hun diamanten huwelijksfeest sober moet worden gevierd vanwege de coronamaatregelen. Maar zij hebben er wel begrip voor en vieren daarom dit jubileum op bescheiden manier met hun nageslacht op 22 november. Hun grote kennissenkring heeft er volop begrip voor, maar graag hadden die het paar in het zonnetje gezet.

Henk en Corry Veenendaal wonen vanaf 1963 aan de Droefakkers, maar begonnen zestig jaar geleden heel knus in een salonwagen, omdat Henk in de wegenbouw werkte en dicht bij de werkzaamheden moest wonen. Hier werd dochter Janet geboren. Nadien vehuisden ze naar een nieuwe woning, die samen met een een bevriend echtpaar Wim en Rikie werd gebouwd. Hier werden ook hun tweede dochter Jacquelien geboren. Daarna volgden nog vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Toneel

Het beroep van Henk in de wegenbouw bracht hem ook zijn vrouw. Hij werkte in Loenen aan de wegen en zag hier de slagersdochter Corrie van Gijtenbeek. Na enige tijd verkering werd aan trouwen gedacht. Dit eigenlijk een beetje tot tegenzin van vader Cees van Gijtenbeek, die aan de Voorsterweg een drukke slagerszaak had waarin zijn kinderen ook werkten.

Corry (81) was de tweede spruit in het gezin van Cees en Jet van Gijtenbeek. Na de Kanaalschool ging zij in vaders zaak werken. Maar zij wilde graag kinderverzorgster worden op een cruiseboot. Vader Cees wilde daar niks van weten. Zij was nodig in de zaak en verder geen discussie.

Corry had leuke hobby’s, zoals linedancing, dat ze vele jaren met veel plezier heeft gedaan samen met zus Jenny. Ook speelde zij met veel plezier verschillende rollen in toneelstukken voor de familieavonden van de Gelderse Maatschappij van Landbouw en de Plattelandsvrouwen. Zij heeft daar leuke herinneringen aan. Ook heeft Corry een volle kast met allerlei poppetjes die van vilt en ander materiaal zijn gemaakt. Dit deed zij met Joan Bos en anderen.

Motorcrossen

Bruidegom Henk (85) komt uit uit groot gezin van veertien kinderen in Ede. Na de lagere school moest hij, net al zijn broers, als veertienjarige jongen al vroeg aan het werk bij een boer. Lange dagen maken. Na de militaire dienst kwam hij bij zijn zwager in de wegenbouw te werken en werd van smeerder een goede machinist op verschillende machines. De lange zitdagen op de machines vergden echter teveel van hem en hij moest al vroeg zijn beroep verlaten.

Een hobby van Henk was het motorcrossen. Prachtig vond hij dat, in het zandgat van Gerritsen en in de bossen op De Vrijenberg. Omdat hij na zijn werk wat wilde blijven doen, ging hij aan de slag met het opknappen van oldtimers. Hij werkte vooral met Fiats 500 en 600 en Volkswagen kevers.

Door zijn hobby leerde hij veel mensen kennen bij de Fiat-club. Henk en Corry bewaren hier leuke herinneringen aan. Vele verhalen kunnen zij vertellen over wat zij allemaal hebben meegemaakt op hun verre reizen met de kleine Fiat en het kleine caravannetje, dat ook altijd meereed tot in verre landen. Later, toen ze wat ouder werden, kocht het paar een camper. De Fiat gaat nu mee op een aanhangwagen.

Grote familie

Jaarlijks worden er door de club ritten uitgezet, waaraan een vakantietripje wordt gekoppeld, zowel in binnen- als buitenland. Volgens Corrie is het door de jaren heen een grote familie geworden, die lief en leed deelt. Bij deze activiteiten is Henk al jaren de vaste kok en maakt een lekker ontbijt waar ieder heerlijk van smult. Ook dochter Janet en schoonzoon Piet zijn gek van deze hobby. Ze zijn net als Henk en Corry lid van de Fiat-club en gaan ook graag mee.

Foto: Martien Kobussen