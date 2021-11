Hanneke Vermeulen exposeert ‘Bij de dokter’

DIEREN/VELP – In de Dierense huisartsenpraktijk Hagenau en gezondheidscentrum Een Plus in Velp zijn nog tot half januari tekeningen en schilderijen te zien van Hanneke Vermeulen.

Hanneke Vermeulen studeerde in 1995 af aan de AKI te Enschede en in 2007 aan de fotovakschool te Apeldoorn. Haar werk bevindt zich op het raakvlak van verschillende disciplines. Ze is begonnen in de fotografie, maar de afgelopen 10 jaar steeds meer gaan tekenen en schilderen. De verschillende disciplines lopen vaak door elkaar. Zo zet Vermeulen een foto op hout of doek en beschildert die soms weer.

In het werk spelen veranderingen een grote rol. De foto’s worden vaak gemaakt in de schemering of het donker als er een vreemde melancholieke sfeer heerst. Een foto staat of valt met het licht. De kunstenaar gaat vaak terug naar bepaalde plekken om precies het goede licht of sfeer te pakken. Het voorjaar en de herfst zijn haar favoriete seizoenen met het heldere licht en lange schaduwen.

Bij de Dokter is een samenwerking tussen Huisartsenpraktijk Hagenau, Een Plus, Stichting Nieuwe Ruimte en Cultuurbedrijf RIQQ.