Halve eeuw lid van Libelle

HALL – Gerrie van Zadelhof is woensdag 27 oktober feestelijk onthaald bij de wekelijkse sportavond van trimclub Libelle in kindcentrum De Vossestaart in Hall. Zij was namelijk 50 jaar lid van de groep, die al 51 jaar bestaat. Gerrie is bijna altijd aanwezig en doet nog steeds fanatiek mee met alle oefeningen. Daarnaast zorgt ze er al jaren voor dat de koffie en thee klaar staat aan het einde van de les.

De naam Libelle is bedacht door Martha Beker en is een samenvoeging van de namen van de twee oprichters: Corry Liefhebber en Dinie Bello. Elke woensdagavond, van 19.30 tot 20.30 uur wordt er fanatiek gesport onder leiding van Ina, Loes of Sandra. Ieder doet mee op zijn eigen niveau. Niets moet, alles mag. De inhoud van de avonden is gevarieerd. Alle spiergroepen komen aan de orde. Naast loopoefeningen en oefeningen op de mat worden er ook regelmatig balspelletjes gedaan. Na afloop wordt er gezamenlijk koffie/thee gedronken. Belangstellenden zijn welkom om eens mee te komen doen.