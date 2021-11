Halloween in Rheden groot succes

RHEDEN – Tijdens Halloweenavond trotseerden tientallen Rhedense gezinnen de regen om zo’n dertig adressen in Rheden te bezoeken voor griezels en snoepjes. Verkleed als skelet of andere enge figuren gingen ze lopend met paraplu, op de fiets of met de auto van adres naar adres. IJsclusief deelde gratis Halloweenijsjes uit. Deze actie viel zo in de smaak dat het ijs al binnen een uur op was. De eerste editie van ‘Halloween in Rheden’ was een succes en zal volgend jaar weer worden herhaald. Ben je nog geen lid van de facebookpagina ‘Halloween in Rheden’? Meld je dan aan. Zo krijg je volgend jaar vanzelf bericht als het weer zover is. Het zou leuk zijn als er in 2022 meer ondernemers en ook verenigingen aanhaken. Belangstelling? Stuur dan alvast een e-mail naar halloweeninrheden@hotmail.com.

Foto: Anouk Hendriks