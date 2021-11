Hall Herinnert

HALL – Zondag 7 november opent de Ludgeruskerk in Hall haar deuren voor een herinneringsavond. Iedereen uit Hall en omgeving die een overleden dierbare wil herdenken, is welkom. Tussen 18.30 en 20.00 uur mag iedereen de sfeervol aangeklede kerk binnenlopen voor het aansteken van een lichtje. Tussen 19.00 en 19.30 uur is er een half uur waarin orgel en dwarsfluit klinken, een kort woord wordt gesproken en de door de bezoekers opgeschreven namen worden genoemd. Er is koffie en thee en alle gelegenheid om rustig in de kerk te verblijven. De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van Hall Gastvrij en de Ludgeruskerk Hall.