Groot Brummens Dictee 2021

BRUMMEN – Woensdag 1 december wordt de 21e editie gehouden van het Groot Brummens Dictee. Vanaf 20.00 uur gaan taalliefhebbers de strijd met elkaar aan in de bibliotheek in Brummen.

Dit jaar werd het dictee weer geschreven door de leden van de Taalmarkt. Het thema is Vergeten Woorden. Er komt een nieuwe werkwijze, waarbij alleen de moeilijke woorden hoeven te worden opgeschreven. Dat zou veel tijd moeten schelen bij het nakijken. Deelnemers kijken het dictee van een anonieme ander na, terwijl de juiste schrijfwijze wordt toegelicht. Aan het eind van de avond worden de winnaars bekendgemaakt.

Inschrijven kan dit jaar niet als team, maar alleen individueel. Dit kan tot uiterlijk 30 november via de website van de bibliotheek. Er kunnen maximaal 45 mensen meedoen. Deelnemers moeten in de gemeente Brummen wonen of werken of sociaal sterk aan Brummen verbonden zijn.