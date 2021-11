GroenLinks wil structureel geld voor klimaataanpak

GEM. RHEDEN – GroenLinks Rheden gaat tijdens de begrotingsbehandeling op 9 november vragen om structureel geld voor een klimaatprogramma. De fractie wil 450.000 euro vrijmaken om zowel inwoners als bedrijven te ondersteunen bij het nemen van maatregelen, maar ook om de kennis en bewustwording over de enorme gevolgen van klimaatverandering, en wat mensen daarin zelf kunnen doen, te vergroten.

GroenLinks is van mening dat er weliswaar veel wordt gepraat, maar veel te weinig gedaan. “Het doel van de gemeente Rheden om in 2040 klimaatneutraal te zijn, gaan we met de huidige aanpak bij lange na niet halen”, aldus Tim Endeveld, fractievoorzitter GroenLinks. In de begroting staat dat versnelling van de aanpak van het klimaatprobleem nodig is en dat de gemeente meer een voortrekkersrol moet nemen. “Maar het enige wat de afgelopen jaren is gebeurd, is dat er steeds verder is bezuinigd op de klimaataanpak”, vindt Endeveld. En dus komt GroenLinks met een voorstel voor een structurele aanpak.