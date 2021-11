Griezelige Halloween bij VVO

ROZENDAAL – Zaterdagavond 30 oktober stond in het teken van Halloween bij voetbalvereniging VVO in Rozendaal. Zo’n 60 pupillen in de leeftijd 5 tot en met 11 jaar konden genieten van een, helaas wat natte, griezeltocht door het bos. Met zaklantaarns in de hand zochten zij naar acht vreemde Halloween-figuren. Dat was schrikken geblazen.

Onderweg kwamen zij onder andere een scary schilder, een gillende barbie, een spookje, graaf Dracula en zijn vrouw, een killerclown met cirkelzaag en een vallend skelet tegen. Om van de schrik weer wat bij te komen, kregen ze een bloederig sapje te drinken met als bijpassend lekkers bloed ogen en groene vingers. Voor de oudere jeugd werd de film Boeken van de Nacht vertoond. Het was een griezelige, gezellige avond met dank aan Albert Heijn Velp voor alle Halloween versnaperingen.