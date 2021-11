Gooi de bal door op Brummense Basisscholen

BRUMMEN – Het Nederlands Handbal Verbond heeft een project gestart onder de noemer ‘Gooi jij de bal door’. Handbalvereniging Brummen heeft de basisscholen in de gemeente Brummen hierover benaderd en met succes. Vele basisscholen uit Brummen, Hall, Eerbeek, Leuvenheim en Empe hebben zich ingeschreven om mee te doen. De scholen kiezen zelf welke groepen deelnemen.

Met dit project worden tijdens de gymlessen handballessen gegeven. Hier worden de eerste grondbeginselen van handbal uitgelegd, namelijk vangen en gooien. De groepen krijgen drie keer achter elkaar handballessen tijdens gym. Deze worden verzorgd door bekende handballers uit heel Nederland. Zij nemen ook de materialen mee. ‘Gooi jij de bal door’ start op 4 november in sportzaal Rhienderoord en gaat door tot eind februari. Ook in de gymzaal in Eerbeek en sporthal de Bhoele wordt dit project gehouden.

Handbalvereniging Brummen wil starten met een D-team voor jongens en meisjes van 11 en 12 jaar. Deze lessen zijn misschien een mooie opstap daar naartoe. Natuurlijk zijn ook kinderen van andere leeftijden welkom bij de vereniging.

info@handbal-brummen.nl

Tel. 06-23701444