Gezellige Finkers-filmmiddag in De Bruisbeek

LOENEN – Er was zondagmiddag 14 november een goede belangstelling voor de filmmiddag in de grote zaal van ontmoetingscentrum De Bruisbeek in Loenen. De gekozen film voor deze eerste filmmiddag bleek een schot in de roos. De bezoekers genoten van de succesfilm De Beentjes van Sint-Hildegard van en met Herman Finkers.

Sommigen hadden de film al eerder gezien, maar genoten toch volop van de typische Finkershumor die hier ruimschoots in is verwerkt.

Het sprak vele Loenenaren bijzonder aan dat de film grotendeels in het Twents dialect is opgenomen. Deze spreektaal verschilt maar weinig met het Oost-Veluws dialect dat in Loenen wordt gesproken. De gepresenteerde ondertiteling was voor de bezoekers dan ook niet nodig.

Voorzitter Ria Blom van de Bruisbeek vond het prettig dat deze middag toch door kon gaan in een tijd dat er veel niet mag. Zij wenste allen een fijne middag toe. Omdat het bestuur onlangs een leuke schenking heeft gekregen van de Rabobank, waarvan een groot TV-scherm kon worden aangeschaft, was het gemakkelijk om de film te vertonen.

Met koffie, een drankje en een hapje genoten de bezoekers samen gezellig van de mooie Finkersfilm. Na de film werd ter afronding van deze middag nog een DVD vertoond met vrolijke zeemansliedjes van de Koggezangers. Het bestuur liet weten in de toekomst wellicht vaker op zondag een filmmiddag te gaan organiseren.