Geschiedenis van kasteel Keppel te boek gesteld

LAAG-KEPPEL – De geschiedenis van kasteel Keppel en zijn bewoners is samengevat in een rijk geïllustreerd boek. Dit is in juli uitgegeven door de Pallandt van Keppel Stichting en geschreven door Marian Diepeveen – Jansen.

Al duizend jaar wonen er heren en vrouwen van Keppel aan de Oude IJssel bij Hoog- en Laag-Keppel. Aanvankelijk werd op de locatie Hombeek een houten huis gebouwd, omgeven door wallen en greppels, later een stenen toren op de plek waar het huidige kasteel Keppel staat. Gedurende al die eeuwen, tot op de dag van vandaag, zijn het huis en de titel heer en vrouwe van Keppel via vererving aan een volgende generatie overgedragen. Het kasteel is dus nooit verkocht of op andere wijze in andere handen overgegaan.

De heerlijkheid Keppel, het kasteel en zijn bewoners worden in dit boek beschreven en verbonden met de gebeurtenissen binnen het graafschap en hertogdom Gelre en de republiek. De heren van Keppel speelden een actieve rol in de regionale en landelijke politiek, soms met fatale afloop, ofwel leidden een rustig leven, meedeinend op de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. De bouwfasen van het kasteel, die voor een deel nog steeds zichtbaar zijn, weerspiegelen de afwisseling van woelige en rustige perioden in het leven van zijn bewoners.

Marian Diepeveen-Jansen (1945) verhuisde na de kweekschool, een studie geschiedenis en onderwijswerkzaamheden met haar echtgenoot en drie kinderen naar Frankrijk. Daar kwam zij met archeologie in aanraking. Terug in Nederland is zij in Leiden archeologie gaan studeren, gevolgd door een promotie in Amsterdam. Na werkzaam te zijn geweest in verschillende archeologische disciplines is zij na haar pensionering als vrijwilligster gaan werken op kasteel Rosendael en huis Zypendaal van Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen en op kasteel Keppel. Zij heeft rondleidingen gegeven en nieuwe rondleidingen opgezet en schreef informatieve teksten ter ondersteuning van de rondleiders.

Dit boek over kasteel Keppel is voor 14,595 euro verkrijgbaar bij Boek en Buro in Doesburg en Raadgeep & Berrevoets in Doetinchem. Het ISBN is 97890 90345796.