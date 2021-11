Gemeente Rheden stelt subsidie beschikbaar voor extra controle coronatoegangsbewijs

RHEDEN – Dinsdag 2 november kondigde het kabinet nieuwe coronamaatregelen per 6 november aan. Dit houdt onder andere in dat op meer plekken het coronatoegangsbewijs (CTB) gecontroleerd moet worden. Iedereen vanaf 18 jaar is verplicht dit te tonen bij alle binnenruimten voor sport-, kunst- en cultuuractiviteiten. Deze controles zorgen voor extra werk. De gemeente Rheden stelt daarom een subsidie beschikbaar om organisaties te helpen bij het uitvoeren van deze check.

Verenigingen, (horeca)ondernemers en andere organisaties kunnen deze subsidie gebruiken om ‘extra handjes’ voor de controles te organiseren. Bijvoorbeeld door studenten, jongeren of een beveiliger in te schakelen en een vrijwilligersvergoeding beschikbaar te stellen. Het gaat om een maximumbedrag van 2.000 euro per organisatie over de periode september tot en met december 2021.

Sport

Met name de uitbreiding van de controle op het coronatoegangsbewijs legt een beslag op clubs en organisaties. Dat geldt zowel voor sporters als voor publiek. Het gaat om alle binnenlocaties op een sportlocatie. Dus de gymzaal, sporthal, zwembad, maar ook kantines, kleedkamers en toiletten bij de buitensport. Eerder had het kabinet plannen ook voor buitensport de QR check in te voeren, maar na debat in de Tweede Kamer werd dit beperkt tot binnenruimtes op sportlocaties.

Kunst en cultuur

Ook voor georganiseerde kunst en -cultuur geldt de controle op het toegangsbewijs. Denk aan repetities voor zang, dans, toneel, muziekles en schilderles. Verder geldt er voor de horeca een uitbreiding van de controle naar de terrassen. Ook daar moet nu het toegangsbewijs getoond worden.

De gemeente werkt de regeling op dit moment verder uit. Op het moment dat aanvragen mogelijk is, informeert de gemeente de betrokken organisaties daarover.