VELP – Geschiedenis leeft voort dankzij verhalen. Veelal zijn dat verhalen over grote namen en grote gebeurtenissen. In het boek ‘Gelders Arcadië – Geschiedenis in verhalen’ staan echter de verhalen van de ‘gewone man’.

‘Geschiedenis in verhalen’ is een rijk geïllustreerd boek waarin het erfgoed binnen de gemeente Rheden wordt verteld aan de hand van vele verhalen. Dit zijn verhalen van ‘gewone’ mensen over een breed scala aan onderwerpen: de landgoederen en buitenplaatsen, de middenstand en industrie, de natuur, het toerisme en de kunst en cultuur. En een belangrijk hoofdstuk is gewijd aan de sociale verhoudingen.

Aan het boek werkten veel bekende en minder bekende Rhedenaren mee een heel legertje ‘verhalenvangers’, schrijvers die op pad gingen om de historie op te halen bij de inwoners van Velp, Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren, Spankeren en Laag-Soeren.

‘Gelders Arcadië – Geschiedenis in verhalen’ is nu voor 12,50 euro verkrijgbaar bij boekhandel Jansen & de Feijter in Velp. Daarnaast zijn er losse deeltjes over Wageningen, Doorwerth, Arnhem, Rozendaal en Rheden (met fietstocht). Deze kosten nu 2 euro per stuk.